Солдат ВСУ Фабрисенко рассказал про изнасилование 8 россиянок в Курской области
Солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в том, что убил 22 гражданских и изнасиловал восемь женщин в селе Русское Поречное Курской области, которое временно находилось под контролем противника и было освобождено в январе 2025 года. Заявление боевика публикует РИА Новости.
«22 человека… Изнасиловали… Первая девушка… Вторая… Это две… Четыре, шесть, восемь», — отметил Фабрисенко.
Затем сотрудница правоохранительных органов, которая вела допрос, спросила, раскаивается ли боевик ВСУ в содеянном. Он ответил утвердительно.
Ранее сообщалось, что российские войска отразили восемь контрударов ВСУ в Курской области.