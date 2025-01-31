Солдат ВСУ Фабрисенко рассказал про изнасилование 8 россиянок в Курской области

Солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в том, что убил 22 гражданских и изнасиловал восемь женщин в селе Русское Поречное Курской области, которое временно находилось под контролем противника и было освобождено в январе 2025 года. Заявление боевика публикует РИА Новости.