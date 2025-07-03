ВСУ за первую половину 2025 года потеряли более 265 тыс. военных

Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тыс. военных убитыми и ранеными за первую половину 2025 года, пишет ТАСС .

Также отмечается, что Украина за этот промежуток времени потеряла 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин РСЗО, 3 979 танков и других боевых бронемашин.

Среди потерь ВСУ — 6 727 орудий полевой артиллерии и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники, а также более 27 тыс. БПЛА.

Ранее российские средства противовоздушной обороны ночью отразили очередную попытку атаки ВСУ беспилотниками по регионам РФ. БПЛА были самолетного типа.