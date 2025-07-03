В американском Нью-Джерси упал самолет

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Небольшой одномоторный самолет упал в районе аэропорта в американском штате Нью-Джерси, сообщает RT со ссылкой на ABC News.

В результате происшествия пострадали как минимум пять человек. Всего на борту находились 15 человек. Пострадавших госпитализировали.

Причины крушения устанавливаются. Федеральное управление гражданской авиации организовало расследование.

Ранее сообщалось, что оба пилота разбившегося в Нижегородской области военного истребителя Су-34 выжили. Самолет упал в безлюдном районе, на земле разрушений нет.