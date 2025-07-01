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Оба члена экипажа разбившегося в Нижегородской области Су-34 выжили

Оба пилота разбившегося в Нижегородской области военного истребителя Су-34 выжили. Самолет упал в безлюдном районе, на земле разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Истребитель разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Во время посадки у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси.

Экипаж попытался устранить неисправность в полете, но ничего не вышло. Руководитель полетов дал команду вывести самолет в безопасную зону и катапультироваться.

О крушении истребителя стало известно 1 июля. Он упал в районе города Кулебаки.