Волоколамск отметил 81-ю годовщину Великой Победы

9 мая на городской площади Волоколамска завершилось торжественное мероприятие «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых!», посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости собрались, чтобы вместе вспомнить подвиг поколения победителей, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Волоколамский.

С самого утра на площади звучали песни военных лет. В памятном мероприятии приняли участие ветераны, почетные жители округа, представители общественных организаций, депутаты и жители Волоколамского округа.С приветственным словом к участникам обратились глава Волоколамского округа Наталья Козлова, депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев, Игорь Власов.Творческие коллективы округа представили театрализованный пролог «Война. Победа. Память». Постановка через стихи, музыку и хореографию показала, как мирная жизнь июня 1941 года в одночасье сменилась войной и как вчерашние выпускники уходили на фронт защищать Родину. Продолжили программу вокальные и творческие номера местных артистов.После завершения торжественной части участники возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев, защищавших родную землю.

