сегодня в 14:38

В Нижегородской области потерпел крушение военный самолет, утверждает Baza . Предварительно, это истребитель Су-27, который упал в районе города Кулебаки.

По данным канала, два пилота успели катапультироваться. Одного из летчиков уже нашли, поиски второго продолжаются.

Минобороны РФ и власти Нижегородской области пока не подтверждали информацию о падении самолета.

Прочие подробности выясняются.