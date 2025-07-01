Военный истребитель рухнул в Нижегородской области — СМИ
Baza: военный самолет рухнул в Нижегородской области
Фото - © Vitaly V. Kuzmin
В Нижегородской области потерпел крушение военный самолет, утверждает Baza. Предварительно, это истребитель Су-27, который упал в районе города Кулебаки.
По данным канала, два пилота успели катапультироваться. Одного из летчиков уже нашли, поиски второго продолжаются.
Минобороны РФ и власти Нижегородской области пока не подтверждали информацию о падении самолета.
Прочие подробности выясняются.