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Участники протеста в Сербии напали на полицию

Протестующие в Белграде в ночь на четверг напали на сотрудников полиции, один полицейский получил травмы, один демонстрант задержан, сообщает РИА Новости .

По данным МВД Сербии, участники протеста напали на полицейских на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания нарушителя правопорядка.

Отмечается, что пострадавший сотрудник полиции направлен для оказания медпомощи. Кроме того, поврежден автомобиль полицейской бригады.

В Сербии ситуация накаляется: протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Политолог Юрий Светов выразил неуверенность в том, что у Вучича хватит смелости противостоять.