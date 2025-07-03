Участники протеста в Сербии напали на полицию
Протестующие в Белграде в ночь на четверг напали на сотрудников полиции, один полицейский получил травмы, один демонстрант задержан, сообщает РИА Новости.
По данным МВД Сербии, участники протеста напали на полицейских на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания нарушителя правопорядка.
Отмечается, что пострадавший сотрудник полиции направлен для оказания медпомощи. Кроме того, поврежден автомобиль полицейской бригады.
В Сербии ситуация накаляется: протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Политолог Юрий Светов выразил неуверенность в том, что у Вучича хватит смелости противостоять.