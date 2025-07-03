CNN: рэпер P. Diddy останется под стражей до 3 октября

Рэпера P. Diddy (Шона Комбса) не отпустили под залог в 1 млн долларов. Он останется под стражей до вынесения окончательного приговора, назначенного на 3 октября, сообщает RT со ссылкой на CNN.

«Судья Арун Субраманян отклонил прошение об освобождении под залог Шона „Diddy“ Комбса», — говорится в сообщении.

Комбс демонстрировал ранее «пренебрежение к верховенству закона и склонность к насилию», отметил судья.

Ранее сообщалось, что прокуроры не будут выдвигать против рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) три обвинения, в том числе о пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Соответствующее решение приняли всего за несколько дней до старта заключительных прений по делу о секс-торговле и рэкете, которые инкриминировали артисту.

Комбса арестовали осенью 2024 года после того, как экс-возлюбленная артиста Кэсси Вентура обвинила его в насилии. Американские СМИ также публиковали видео из отеля, на которых P. Diddy избивал свою бывшую девушку. На суде Вентура рассказывала, что Комбс подвергал ее физическому, сексуальному и ментальному насилию, а также держал под тотальным контролем. Позже еще десятки людей обвинили музыкального магната в изнасилованиях.

P. Diddy вменяют в том числе статьи об изнасиловании, домогательствах, побоях, рэкете и незаконном лишении свободы. Следствие считает, что с 2000 по 2022 годы продюсер совершал преступления на скандальных «белых» вечеринках, которые он устраивал. Комбс отвергает все обвинения.