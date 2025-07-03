Пострадавший в Курской области журналист из Китая продолжит освещать СВО

Пострадавший из-за атаки на Курскую область журналист из Китая Лу Юйгуан рассказал, что продолжит освещать СВО, сообщает РИА Новости .

«Если я уеду, то репортажи прекратятся. Мы готовим репортажи о российско-украинском конфликте для новостных выпусков на телеканале Phoenix. Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы», — рассказал он.

В результате удара ВСУ по съемочной группе китайского телеканала «Феникс» в Курской области пострадал журналист Лу Юйгуан. Он восстанавливается после ранения, идет на поправку, сообщил ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Юйгуан выразил благодарность российским властям, медикам и армии за оказанную помощь. Хинштейн в ответ поблагодарил его за теплые слова.