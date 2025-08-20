СНБО Украины опровергло информацию о гибели 1,7 млн бойцов ВСУ

сегодня в 18:56

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что Киев не признает информацию из взломанной хакерами базы данных Генштаба ВСУ о 1,7 млн убитых и пропавших без вести боевиках с февраля 2022 года. Эти данные назвали якобы фейком, сообщает РИА Новости .

Хакеры из Killnet, User Sec, Beregini и Palach Pro взломали базу данных украинского генштаба. Согласно полученным данным, за три года СВО Киев утратил убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек.

В СНБО отметили, что, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского от января 2025 года, численность ВСУ составляла суммарно 800 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры взломали российские сайты в конце июля. Их действия курировали американская разведка ЦРУ и британская MI6.