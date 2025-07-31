Mash: хакеры из Украины и Anonymous взломали российские сайты в конце июля

Взломщики из Украины и французской группировки Anonymous оказались виновны в атаках на ресурсы в России, которые произошли в конце июля. Их личности узнали российские хакеры из KillNet и Beregini, сообщает Mash .

Специалистов противника курировали американская и британская разведки ЦРУ и MI6. Хакеры нападали на российские ресурсы с помощью DDoS-атаки и зараженного стиллера — программы для воровства данных. До этого ее распространили по Сети.

Пострадали фирмы, игнорирующие правила «цифровой гигиены», использовавшие только лишь бесплатный антивирус. Украинские и французские хакеры хотели вызвать коллапс инфраструктур в РФ, сформировать недовольство в российском обществе и отвлечь своих людей от провалов ВСУ в зоне СВО.

Украинское объединение хакеров называется Hacken. Официально оно работает как международная компания в области кибербезопасности с украинскими корнями. В марте 2022 года фирме заплатили миллионы долларов инвесторы из США. Она «борется» с РФ в Сети с начала спецоперации.

Штаб-квартира Hacken расположена в Эстонии. Часть команды — в Лиссабоне, куда была отправлена из Украины в марте 2022 года. Состав группировки — 110 человек, 60 из них до сих пор находятся на Украине.

28 июля из-за хакерской атаки произошел сбой в системе «Аэрофлота». 29 июля взлому подверглась сеть аптек «Столички» в Москве. 30 июля хакеры атаковали крупнейшего интернет-провайдера в Петербурге AirNet.