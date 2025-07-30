Петербуржцы остались без интернета: хакеры атаковали AirNet

сегодня в 15:10

Один из самых крупных интернет-провайдеров Санкт-Петербурга — компания AirNet — стала жертвой хакерской атаки. Злоумышленники лишили связи огромное количество людей 30 июля, сообщает SHOT .

В настоящее время клиенты AirNet не могут пользоваться интернетом и телефонной связью. Сотрудники компании потеряли доступ к серверам и своим рабочим компьютерам, которые полностью отключены.

Веб-сайт AirNet тоже не работает. При попытке открыть интернет-страницу вместо сайта появляется сообщение об ошибке.

Представители AirNet сообщили, что в данный момент происходит сильная хакерская атака на всю их сеть. Технические специалисты уже работают над восстановлением работы сервисов.

Ранее хакеры атаковали московскую сеть клиник «Семейный доктор». Эта атака была организована злоумышленниками 29 июля.