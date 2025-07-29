Хакеры атаковали московскую сеть клиник «Семейный доктор»

Еще одной жертвой хакерских атак, которые происходят в столице, стала сеть клиник «Семейный доктор». Она лишилась базы пациентов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Хакеры атаковали внутреннюю систему медучреждения. По словам медиков, еще 22 июля исчезла база пациентов в системе 1С. Врачам приходится вести медицинские карты вручную. Сотрудники клиники утверждают, что базу восстановить уже не получится.

Из-за кибератаки онлайн-запись на прием недоступна. Сделать это можно только с помощью звонка по телефону. Кроме того, в клиниках не работает техника, включая принтеры, связь с которыми шла через серверы.

Также 29 июля стало известно о взломе крупной сети аптек «Столички». Ее магазины закрылись по всей Москве. На дверях написано, что аптеки не работают «по техническим причинам».

При этом сеть поликлиник АО «Семейный доктор» опровергла информацию о хакерской атаке. Сейчас все работает в штатном режиме, говорится в сообщении клиники.

Накануне, 28 июля, масштабный сбой произошел на серверах «Аэрофлота», которые были атакованы хакерами. Авиакомпания отменяла десятки рейсов.