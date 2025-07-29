Магазины закрылись по всей Москве: в столице взломали известную сеть аптек

Крупная сеть аптек «Столички», насчитывающая более 1000 точек в России, взломана — ее магазины закрылись по всей Москве. Системы учета и кассы не работают, а сотрудникам дали отгул, убедились корреспонденты Mash .

На дверях магазинов «Столички» висят объявления: «Аптека не работает по техническим причинам».

По информации издания, сеть намерена справиться со сбоем в течение 29 и 30 июля, однако точных прогнозов о восстановлении ее работы пока нет. Пресс-служба «Столички» не прокомментировала сбои.

У «Столички» есть более 1000 аптек в 80 городах Центрального федерального округа (ЦФО) и Северо-Западного ФО. Большая часть точек рассредоточена в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Туле, Костроме и на территории Подмосковья.

Накануне, 28 июля, массовый сбой произошел в работе серверов «Аэрофлот», из-за которого авиакомпания отменяла десятки рейсов. Ответственность за кибератаку взяли на себя украинские и белорусские хакеры. Роскомнадзор не находил подтверждений утечки данных пассажиров российской авиакомпании.

С 29 июля «Аэрофлот» выполняет полеты по расписанию.

