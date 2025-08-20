Русские хакеры: Украина потеряла 1,7 млн военных за время СВО

Согласно цифровой картотеке ВСУ, за три года проведения спецоперации Украина потеряла убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. Эту информацию получили хакеры из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini при взломе базы данных украинского Генштаба, сообщает Mash .

Они воспользовались новейшим вирусом «Нюанс». Он работает исключительно на территории Украины, блокирует устройство без возможности восстановления и скачивает с него все данные.

В итоге хакеры получили терабайты информации о потерявшихся и убитых бойцах ВСУ, их командовании, списки стран, которые обеспечивают Украину оружием, а также всего вооружения, переданного стране за три года.

В 2022 году Украина потеряла 118,5 тыс. человек, в 2023-м — 4 тыс., в 2024-м — 595 тыс., а в этом году — уже 621 тыс. В картотеке хранятся 1,7 млн файлов с описанием места и обстоятельств гибели или пропажи, личными данными, контактами родственников и так далее.

