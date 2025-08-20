Русские хакеры: Украина потеряла 1,7 млн военных за время СВО
Согласно цифровой картотеке ВСУ, за три года проведения спецоперации Украина потеряла убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. Эту информацию получили хакеры из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini при взломе базы данных украинского Генштаба, сообщает Mash.
Они воспользовались новейшим вирусом «Нюанс». Он работает исключительно на территории Украины, блокирует устройство без возможности восстановления и скачивает с него все данные.
В итоге хакеры получили терабайты информации о потерявшихся и убитых бойцах ВСУ, их командовании, списки стран, которые обеспечивают Украину оружием, а также всего вооружения, переданного стране за три года.
В 2022 году Украина потеряла 118,5 тыс. человек, в 2023-м — 4 тыс., в 2024-м — 595 тыс., а в этом году — уже 621 тыс. В картотеке хранятся 1,7 млн файлов с описанием места и обстоятельств гибели или пропажи, личными данными, контактами родственников и так далее.
