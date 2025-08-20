сегодня в 10:17

Врачи в Москве спасли отца главкома ВСУ Сырского, попавшего в больницу

Доктора в Москве спасли от смерти 86-летнего отца главкома ВСУ Александра Сырского — Станислава. Он начал поправляться и скоро будет выписан из больницы, сообщает SHOT .

Станислава Сырского госпитализировали в июне. У него было заболевание головного мозга, обострившееся в связи с ковидом.

Стоимость лечения составляет примерно 2,5 млн рублей. Его оплачивает главком ВСУ Александр Сырский.

После новостей о тяжелом недуге отца украинский военный связался с семьей. Родственники долго не общались из-за политических размолвок.

После лечения Станислав Сырский ездит на коляске. Однако его самочувствие улучшилось. Ежедневно мужчина проходит реабилитационные занятия.

Станислава Сырского могут выписать домой уже через несколько суток. Вместе с супругой он отправится в родной Владимир.