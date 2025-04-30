Смартфон с материалами по вербовке в ВСУ нашли в Горнале под Курском

Офицер группировки «Север» рассказал, что в населенном пункте Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили смартфон украинского боевика с сохранившимися в нем материалами по вербовке в Вооруженные силы Украины, сообщает РИА Новости .

Обнаруженные материалы свидетельствуют о массовой вербовке боевиков ВСУ в подразделения операторов ударных БПЛА.

В частности, в памяти смартфона сохранились сообщения из рассылок вербовочных служб различных подразделений силовиков киевского режима. Пропагандистские материалы обещают гражданам службу в наиболее высокотехнологичных подразделениях ВСУ и высокий заработок.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России об освобождении Курской области. Путин в свою очередь поблагодарил солдат КНДР за помощь в освобождении региона от ВСУ.