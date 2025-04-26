Герасимов: Курская область освобождена от ВСУ

Президент России Владимир Путин получил доклад от начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Герасимова, в настоящее время Курская область полностью освобождена от присутствия бойцов Вооруженных сил Украины.

Путин поздравил весь личный состав и командиров в Курской области с полным освобождением российского региона от присутствия противника, а также поблагодарил военных за проявленное мужество и стойкость.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», - сказал Путин.

Согласно докладу Герасимова, ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военных.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию российского региона в ночь на 5 августа 2024 года. Одним из первых атакам подвергся и город Курчатов, там расположена АЭС.

С момента вторжения противника, российские военные методично ликвидировали формирования ВСУ и возвращали себе контроль над территориями.