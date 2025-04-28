Путин поблагодарил солдат КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ

Президент России Владимир Путин поблагодарил солдат Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области от группировки боевиков ВСУ, которые вторглись в регион. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил северокорейских солдат за героизм, высокий уровень подготовки, а также самоотверженность. Бойцы КНДР вместе с российскими военными защищали территорию РФ как свою собственную. Солдаты с честью смогли выполнить свой долг.

Россияне, по словам президента РФ, никогда не забудут подвига солдат спецназа КНДР. В стране всегда будут чтить северокорейских героев, которые отдали свою жизнь за Россию.

В понедельник власти КНДР официально подтвердили, что отправляли солдат в Курскую область РФ. Такой шаг предприняли в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между государствами.