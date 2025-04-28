КНДР подтвердила участие собственных солдат в боях за ВС РФ в Курской области

Правительство КНДР официально объявило об отправке своих войск в Россию

Власти КНДР официально подтвердили, что отправили своих солдат в Курскую область РФ. Этот шаг был предпринят в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, рассказали представители Центральной военной комиссии (ЦВК) страны газете «Нодон Синмун». Об этом сообщает РИА Новости .

Глава КНДР Ким Чен Ын проанализировал ситуацию и решил, что случившееся подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией. После этого было принято решение об отправке солдат для участия в украинском конфликте.

Ким Чен Ын оценивал участие солдат на стороне ВС РФ в качестве важной миссии, которая поможет укрепить единство между государствами. В ЦВК отметили, что КНДР действовала в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что северокорейские военные помогали российским солдатам освобождать Курскую область от противника. Украинские боевики были полностью выбиты из региона 26 апреля.