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Герасимов доложил Путину о значимой помощи КНДР в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин из доклада начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова узнал, что корейские военные в рамках действующего договора между странами доблестно исполняли обязанности и всячески помогали российским бойцам возвращать контроль над Курской областью, сообщает Кремль .

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных территорий Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которая в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказала значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины», — сообщил Герасимов.

По словам главы Генштаба ВС РФ, солдаты и офицеры КНДР выполняли боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения и показали профессионализм, стойкость в бою, проявили мужество и героизм.

Ранее Путин поздравил весь личный состав Вооруженных сил России с успешным завершением операции, направленной на освобождение Курской области от присутствия противника.