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СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на ГРС «Суджа»

Атака украинских сил на газоизмерительную станцию (ГРС) «Суджа» была классифицирована следствием как теракт, сообщает Информационный центр СК России .

Следствие возбудило уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным правоохранителей, 20 марта ВСУ, которые незаконно вторглись на территорию РФ, подорвали ГРС «Суджа».

После удара произошел мощный пожар. Станция была серьезно повреждена.

Ведется предварительное следствие. В ходе него установят всех причастных к преступлению.

Через эту газоизмерительную станцию, которая была атакована ВСУ, «голубое топливо» идет в Европу. Диаметр газопровода составляет 1420 мм.

Ранее военкор Юрий Котенок показал кадры горящей станции. На них видно, как на объекте после ударов украинских БПЛА образовался «огненный факел».