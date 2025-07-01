В парке «Антошка» в Кемерове начнется масштабная реконструкция

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов 1 июля в прямом эфире объявил о предстоящей реконструкции парка «Антошка», которая продлится несколько лет, сообщает Сiбдепо .

Во время прямого эфира 1 июля мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах по обновлению одного из самых популярных городских парков — «Антошка». По словам главы города, в парке планируется заменить тротуары, установить новое освещение и малые архитектурные формы.

Дмитрий Анисимов отметил, что реконструкция парка будет проходить поэтапно и займет несколько лет.

«Будем обновлять тротуары, делать новое освещение, малые архитектурные формы. Реконструкцией парка „Антошка“ мы будем заниматься несколько лет, но сделаем его усилиями всех кемеровчан таким, чтобы он был просто классным и долго радовал юных жителей», — сообщил мэр.