Командир бригады ВСУ погиб при ударе по Днепропетровской области

Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич погиб в результате удара по селу Гуляйполе в Каменском районе Днепропетровской области, сообщает РБК .

Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил о начале расследования обстоятельств инцидента, в котором также пострадали другие военные.

Удар был нанесен по населенному пункту, расположенному примерно в 70 км от районного центра Каменское. Российское министерство обороны, комментируя информацию об атаках в регионе, подчеркивает, что наносит удары исключительно по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре.

Гуляйполе находится вблизи зоны активных боевых действий, где в последнее время отмечается усиление ударов по тыловым позициям украинских войск.