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ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую газ шел в Европу, сообщает Mash .

Официального подтверждения информации пока не поступало.

После удара произошел мощный пожар.

Через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок отечественного газа в Евросоюз. Диаметр газопровода составляет 1420 мм.

Ранее сообщалось, что началось массовое бегство украинских формирований из города Суджа Курской области. Российские военные в ходе секретной операции «Поток» по 15-километровому газопроводу вышли в тыл ВСУ и застали противника врасплох.