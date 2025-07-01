Клишас заявил о недопустимости диктата диаспор в России

«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — заявил парламентарий.

Это заявление прозвучало на фоне громкого уголовного дела в Свердловской области, где правоохранители разоблачили этническую преступную группировку, подозреваемую в серии убийств в Екатеринбурге.

Из шести задержанных двое скончались — по предварительным данным, от сердечной недостаточности.

В Баку азербайджанский суд арестовал восемь россиян по подозрению в ряде преступлений.