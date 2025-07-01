Задержанные в Баку россияне получили четыре месяца заключения

Сабаильский районный суд Баку вынес решение о четырехмесячном аресте четырех российских граждан, обвиняемых в организации транзита наркотиков из Ирана и участии в кибермошенничестве, сообщает ТАСС .

Расследование в отношении еще четырех российских граждан продолжается. Им предъявлены аналогичные обвинения в организации каналов поставки запрещенных веществ и их онлайн-продаже через интернет-платформы.

По данным азербайджанского агентства Report, задержание произошло 1 июля в ходе спецоперации против двух якобы преступных группировок, в которые, по версии следствия, входили граждане России.

Материалы дела, опубликованные местными СМИ, вызвали резонанс из-за видеозаписей, на которых видны следы побоев у задержанных. На кадрах заметны кровоподтеки и синяки на лицах подозреваемых, что ставит под вопрос методы работы азербайджанских силовиков.