Избитые и задержанные в Баку за «участие в ОПГ» россияне оказались айтишниками

«ОН»: избитые и задержанные в Баку за «участие в ОПГ» россияне работали в IT

Среди мужчин, которых азербайджанские силовики задержали в Баку по подозрению в «участии в ОПГ», оказались российские бизнесмены и сотрудники IT-сферы. К такому выводу пришли журналисты «Осторожно, новости» , проанализировавшие видео с задержанными.

По данным издания, на кадрах с задержанными мужчинами есть российские предприниматели и айтишники. Один из них, как выяснили журналисты, является 40-летним сооснователем онлайн-химчистки Антоном Д. До прихода в бизнес он возглавлял отдел IT-разработки в одном из хедж-фондов. Рядом с Антоном, по информации «ОН», находится 30-летний Дмитрий Б. — выпускник ИТМО, работавший в компаниях «Яндекс» и VK.

1 июля в Баку силовики «пресекли деятельность двух ОПГ, в состав которых входили граждане России», утверждали в азербайджанской прессе. Задержанным вменяют якобы причастность к киберпреступлениям, транзиту наркотиков и их онлайн-продаже. На видео, которые распространили СМИ, многие задержанные были избиты — на их лицах виднелись синяки, кровоподтеки и следы побоев.

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