Сорлин: Париж пытается спасти лицо, когда Россия уже победила на Украине

После почти трёхлетнего перерыва президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно связался с российским лидером Владимиром Путиным. Официально обсуждались Украина и Иран, но истинные причины звонка куда глубже. Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин в комментарии для kp.ru раскрыл возможные мотивы Парижа.

По мнению Сорлина, Макрон осознаёт катастрофическое положение ВСУ на фронте и понимает, что США под руководством президента Дональда Трампа постепенно теряют интерес к конфликту.

«Французский президент хочет выглядеть победителем, хотя сам был одним из главных сторонников Киева», — отмечает эксперт.

В попытке перехватить инициативу Париж уже начал готовить почву для пиар-кампании: начальник Генштаба Франции заявил, что Россия одержит «пиррову победу», столкнувшись с экономическими и логистическими проблемами.

Однако эти доводы, как подчёркивает Сорлин, не выдерживают критики — особенно на фоне внутреннего кризиса во Франции, где протесты и экономический спад ставят под удар позиции самого Макрона.