Французская публика в ярости от милитаристской риторики своего Генштаба

В комментариях под материалом Le Figaro развернулась острая дискуссия, где большинство читателей выражают возмущение действиями своего правительства.

«Когда же наши политики наконец скажут правду? Похоже, мы уже давно воюем с Россией, просто нам об этом не сообщали», — пишет один из подписчиков издания.

Многие комментаторы проводят параллели с провальными прогнозами западных экспертов.

«Сначала нам обещали, что у России закончатся ракеты через три дня, потом — что у них не останется танков. Где эти „эксперты“ теперь?», — возмущен читатель.

Особое негодование вызвали планы Эммануэля Макрона по размещению французских ядерных сил в ЕС.

«Наш президент играет в опасные игры, ставя под угрозу безопасность всей Европы», — отмечает другой француз.

На фоне этих событий российская делегация в Вене во главе с Юлией Ждановой уже назвала Францию «главным милитаристом Европы». Париж, стремящийся к лидерству в ЕС, рискует потерять поддержку собственных граждан, уставших от эскалации и не верящих в успех антироссийского курса.