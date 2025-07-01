Канцлер Мерц подтвердил переговоры с Зеленским по ракетам Taurus

В интервью телеканалу ARD политик подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, но такой вариант остается на рассмотрении.

«Обучение еще не начиналось, но этот вопрос обсуждался как с президентом Зеленским, так и внутри правящей коалиции», — отметил Мерц. Он обратил внимание на техническую сложность этих ракетных систем, для освоения которых потребуется не менее полугода подготовки.

Канцлер уточнил, что в случае поставок украинские военные будут самостоятельно применять это оружие, как это происходит с французскими и британскими аналогами. При этом Берлин намерен сохранять конфиденциальность в вопросах военной помощи Киеву, чтобы не раскрывать свои планы Москве.

Украина давно добивается получения немецких Taurus, чья дальность превышает возможности уже предоставленных Storm Shadow. Однако, как ранее предупреждал президент России Владимир Путин, такие поставки серьезно ухудшат отношения между Россией и Германией, хотя и не смогут остановить продвижение российских войск.