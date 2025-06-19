Президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача Германией крылатых ракет Taurus Украине не окажет влияния на текущую динамику боевых действий.

Эти системы требуют участия западных специалистов, так как украинские военные не способны самостоятельно применять такое оружие, подчеркнул российский лидер в ходе встречи с журналистами.

«Отношения с Россией разрушите, а результата никакого на поле боя не будет» — добавил Путин.

По словам главы государства, ВС РФ сохраняют инициативу на всех направлениях специальной военной операции, а уровень боевых потерь ВСУ уже сейчас превышает возможности киевского режима по мобилизации новых контингентов.