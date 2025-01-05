СК возбудил дело по факту гибели корреспондента «Известий» Мартемьянова в ДНР

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов после после удара дрона-камикадзе ВСУ по автомобилю, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, накануне вечером вооруженные формирования ВСУ с помощью брона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль вблизи населенного пункта Красный Партизан в ДНР. В результате атаки противника погиб корреспондент Александр Мартемьянов. Еще пострадали четверо представителей СМИ, в том числе журналисты РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц), а также статье 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

В настоящее время следователи устанавливают причастных к преступлению лиц и принимают меры по привлечению их к уголовной ответственности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что все виновные в преступлении против российских журналистов в Донецке понесут заслуженное наказание.