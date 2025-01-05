МИД РФ: виновные в преступлении против российских журналистов понесут наказание

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что все виновные в преступлении против российских журналистов в Донецке понесут заслуженное и неотвратимое наказание, сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова также потребовала от ЮНЕСКО и других международных правозащитных организаций и структур реакции на эту атаку.

«Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов», — заявила она.

Вечером в субботу украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, пострадал журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице.