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Корреспондент «Известий» погиб в результате удара дрона ВСУ по машине в ДНР

Украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, сообщает РИА Новости .

Журналисты ехали в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке. В этот момент на трассе по машине нанес удар дрон-камикадзе.

Кроме того, пострадал журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины намеренно ударили по гражданскому автомобилю, который находился далеко от линии соприкосновения.

Ранее в Запорожской области на трассе Васильевского муниципального округа Вооруженные силы Украины намеренно с помощью дрона ударили по автомобилю, в котором двигалась семья мирных жителей с 10-летним сыном.