На Запорожье ВСУ намеренно подорвали автомобиль мирной семьи, ребенок погиб
Фото - © Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области
В Запорожской области на трассе Васильевского муниципального округа Вооруженные силы Украины намеренно с помощью дрона ударили по автомобилю, в котором двигалась семья мирных жителей с 10-летним сыном, об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Муж и жена получили травмы различной степени тяжести. Их 10-летний сын умер на руках бригады скорой помощи по пути в больницу.
«Выражаю искренние соболезнования семье ребенка, это страшная трагедия, с которой столкнулась семья», — написал Балицкий.
Глава Запорожья пообещал, что семья погибшего мальчика получит всю необходимую помощь. За жизнь мужчины и женщины врачи продолжают бороться.