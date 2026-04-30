сегодня в 10:29

Сирены звучат в Екатеринбурге на фоне беспилотной опасности

Как предупредил губернатор Свердловской области Денис Паслер, режим беспилотной опасности объявили в регионе, сообщает «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Горожане также начали получать СМС о режиме беспилотной опасности. Сирены зазвучали на улицах Екатеринбурга.

В аэропорту Кольцово Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как отметили в пресс-службе Росавиации, такое решение было принято для безопасности полетов.

Режим «Беспилотная опасность» также был объявлен в Пермском крае. Там вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок.

Российские системы ПВО прошедшей ночью сбили 189 беспилотников ВСУ самолетного типа.

