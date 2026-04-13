Силы ПВО за неделю сбили 2019 украинских БПЛА над территорией России

Средства противовоздушной обороны за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что больше всего БПЛА было сбито 6 и 9 апреля, 693 и 339 единиц соответственно. При этом подавляющее число атак совершено на европейскую часть России.

С 30 марта по 5 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили не менее 1904 украинских беспилотников.

8 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Россию к прекращению огня, заявив о важности дипломатии на фоне перемирия между США и Ираном. По его словам, прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта и создать условия для переговоров.

В ответ президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие в зоне проведения СВО в связи с приближающейся Пасхой. Огонь будет остановлен на 1,5 суток. В РПЦ поддержали решение о перемирии.

