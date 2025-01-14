Силовики предотвратили покушение на депутата Саратовской облдумы

В Саратове 16-летний подросток пытался совершить покушение на депутата областной думы и Героя России Александра Янкловича. Силовики предотвратили преступление, сообщает SHOT .

Сначала парень пытался подкараулить депутата у его дома, однако Янкловича там не оказалось. Впоследствии правоохранители выяснили, что именно намеревается делать подросток, и задержали его.

Оказалось, что парень с молотком преследовал депутата Саратовской облдумы по указанию неких кураторов. Он хотел его убить. Правоохранители считают, что подростка могли курировать украинские спецслужбы.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство лица депутата.

Известно, что Янклович на протяжении года служил по контракту в зоне СВО. Он был отмечен медалью «За боевые отличия». Затем мужчина вернулся в думу, так как достиг предельного возраста на военной службе.

Ранее ФСБ сорвала ряд покушений на высокопоставленных военных МО РФ. Теракты готовили украинские спецслужбы.