Mattel выпустила первую в мире Барби с диабетом

Первая в мире Барби с диабетом поступила в продажу за 20 долларов

Компания Mattel представила инновационную куклу в своей популярной серии — теперь у Барби есть диабет, сообщает News.ru .

Новинка комплектуется миниатюрным глюкометром, инсулиновой помпой и даже смартфоном с приложением для контроля уровня сахара в крови.

Этот шаг стал частью масштабной инклюзивной программы производителя игрушек, начатой в 2019 году. Линейка уже включает кукол с протезами, в инвалидных колясках и с другими особенностями здоровья.

Новая Барби поступит в продажу по стандартной цене линейки (около 20 долларов). В Mattel подчеркивают, что разрабатывали образ совместно с медицинскими экспертами и представителями диабетического сообщества.