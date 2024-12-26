ФСБ сорвала ряд покушений спецслужб Украины на высокопоставленных военных МО РФ

Сотрудники ФСБ сорвали ряд покушений на высокопоставленных военнослужащих российского Минобороны, принимающих участие в спецоперации, а также членов их семей. Теракты готовили украинские спецслужбы, сообщает РИА Новости .

Одного из обладателей высокого звания и руководящей должности в Минобороны собрались взорвать в машине. Бомбу планировали замаскировать под портативное зарядное устройство. Для этого украинский агент приехал в Москву через Молдавию и Грузию, притворяясь, будто бы его депортировали. Мужчину задержали.

Другого высокопоставленного военнослужащего агенты спецслужб Украины тоже собирались взорвать. Бомбу хотели положить в папку, в которой хранятся документы. В связи с этим были арестованы два россиянина. Они должны были привезти взрывное устройство.

Кроме того, задержан житель Москвы, который следил за квартирой и местом работы высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства, а также членов их семей. Мужчина отправлял украинским кураторам фото и видео. Так проводилась подготовка к проведению теракта.

Каждому из четырех задержанных грозит лишение свободы. Не исключено, что заключение будет пожизненным.

Украинские спецслужбы провозили компоненты для производства бомб разными способами. Для этого использовались бытовые приборы, автомобильные запчасти и инструменты.

20 декабря в Подмосковье прошли похороны начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Украинские спецслужбы устроили взрыв у дома генерала на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря. В результате детонации мужчина и его помощник умерли. Взрывное устройство поместили в самокат, стоявший рядом с подъездом.