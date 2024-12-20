В Подмосковье завершились похороны убитого генерала Кириллова

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В пятницу в Подмосковье состоялись похороны убитого в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, сообщает РИА Новости .

Похороны прошли на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ. Он расположен в Мытищах.

Церемонию прощания посетили министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Они также простились с убитым генералом.

Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывчатка была заложена в самокат, припаркованный рядом с домом, откуда выходили военнослужащие.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, теракта и незаконного оборота оружия. В подрыве подозревают Ахмада Курбанова. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины.