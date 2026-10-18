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В США водитель выехал на футбольное поле и сбил двух человек

Происшествия

В США водитель выехал на футбольное поле и насмерть сбил двух человек, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в спорткомплексе в городе Уичито.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 9 человек.

Полиция задержала водителя.

Ранее в результате наезда пьяного водителя на толпу в Грин-Бей в штате Висконсин 4 офицера полиции получили ранения.

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