В США водитель выехал на футбольное поле и сбил двух человек Происшествия сегодня в 01:44

В США водитель выехал на футбольное поле и насмерть сбил двух человек, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в спорткомплексе в городе Уичито. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 9 человек. Полиция задержала водителя. Ранее в результате наезда пьяного водителя на толпу в Грин-Бей в штате Висконсин 4 офицера полиции получили ранения. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.