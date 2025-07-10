Препарат от Альцгеймера показал эффект в лечении алкоголизма

Американские ученые обнаружили неожиданный потенциал у препарата Tideglusib, изначально разрабатывавшегося для лечения болезни Альцгеймера. В ходе доклинических исследований на мышах лекарство продемонстрировало способность значительно снижать потребление алкоголя, особенно у самцов, без видимых побочных эффектов, сообщает "Лента.ру" .

Препарат воздействует на ключевой белок GSK3β, связанный с формированием алкогольной зависимости. Подавляя его активность, Tideglusib может ослаблять нейронные цепи, ответственные за тягу к спиртному. Это открытие особенно важно, учитывая ограниченную эффективность существующих препаратов (налтрексон, акампросат) и их побочные действия.

Преимущество Tideglusib в том, что он уже проходит клинические испытания по другим показаниям, что потенциально может ускорить его одобрение для лечения зависимости. Исследователи из Университета Виргинии, опубликовавшие свои выводы в журнале Addiction Biology, подчеркивают необходимость дальнейших исследований, но отмечают многообещающие перспективы этого подхода.

Если эффективность препарата подтвердится на людях, это может привести к появлению принципиально нового средства для борьбы с алкогольной зависимостью уже в ближайшие годы. Особую надежду это дает тем пациентам, которым не помогают существующие методы лечения.