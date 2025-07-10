Париж и Лондон разработают новое поколение крылатых ракет

Великобритания и Франция поставят ракеты Storm Shadow для Украины

Лондон и Париж готовят новый заказ на производство высокоточных крылатых ракет Storm Shadow (французское название — SCALP) для передачи Вооруженным силам Украины, сообщает РИА Новости .

По данным The Independent, решение было согласовано в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию 9 июля.

Одновременно страны приступили к планированию совместного проекта по созданию перспективной ракеты следующего поколения, которая должна заменить Storm Shadow в будущем.

Помимо ракетных программ, Великобритания и Франция подписали соглашение об усилении взаимодействия в ядерной сфере.

Storm Shadow, имеющие дальность поражения до 250 км, стали одним из наиболее эффективных видов западного вооружения, переданного Украине, позволяя ВСУ поражать стратегически важные объекты в глубоком тылу противника. Новый заказ призван восполнить расход боеприпасов и поддержать наступательные возможности украинской армии.