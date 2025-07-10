USS Newport News усилила присутствие НАТО в Северной Атлантике

Атомная подводная лодка ВМС США USS Newport News типа «Лос-Анджелес» впервые вошла в порт Исландии, что аналитики связывают с растущей обеспокоенностью НАТО относительно военной активности России в Арктике, сообщает газета «Известия».

Этот стратегический шаг подчеркивает ключевую роль Исландии в арктической политике Вашингтона — во времена холодной войны здесь базировались американские силы для отслеживания советских подлодок.

Современная многоцелевая субмарина, вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk, демонстрирует готовность США усиливать присутствие в регионе на фоне таяния льдов и обострения конкуренции за ресурсы.

Визит американской подлодки происходит в период активной милитаризации Арктики, где Россия модернизирует свои базы и расширяет ледокольный флот. В ответ НАТО постепенно наращивает военное присутствие — проводятся регулярные учения, а теперь и демонстрационные заходы стратегических кораблей.

Исландия, занимающая выгодное положение между Северной Америкой и Европой, снова становится важным звеном в системе сдерживания.

Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости превращения Арктики в новую область конфронтации.