Сгорели 9 авто: в Солнечногорске уточнили данные о повреждениях из-за атаки БПЛА

В результате массированной атаки украинских беспилотников в Солнечногорске есть погибший. Кроме того, повреждения получили несколько частных домов, на складе в магазине вспыхнул пожар, на стоянке сгорели 9 машин, сообщил глава городского округа Константин Михальков.

«К сожалению, в Радумле в результате падения обломков беспилотника погиб мужчина. Он скончался до приезда скорой помощи.

Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Семье погибшего окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал Михальков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, последствия атаки фиксируются в нескольких населенных пунктах округа. В Поварове БПЛА повредили кровлю частного дома, стеклопакет и легковушку, в Радумле также разрушена крыша одного из домов. На стоянке в Дурыкине сгорели 9 автомобилей. В Литвинове после падения дрона на крышу вспыхнул склад магазина, оказался поврежден грузовик. Проводилась эвакуация 46 сотрудников.

Глава Солнечногорска добавил, что на текущий момент информация о наличии других пострадавших отсутствует. На местах падения обломков дронов работают сотрудники профильных служб. Местных жителей просят не фотографировать места прилетов и осколки БПЛА.

«Жители, чье имущество пострадало, могут ознакомиться с порядком получения мер поддержки на сайте администрации», — отметил Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что минувшей ночью регион подвергся массированному налету дронов ВСУ. Были ликвидированы и нейтрализованы 185 вражеских дронов в границах 16 муниципалитетов.

Он добавил, что в результате одной из крупнейших атак БПЛА погибли два человека. Глава региона выразил соболезнования их родным и близким.

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