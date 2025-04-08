сегодня в 12:52

Российские войска освободили населенный пункт Гуево в Суджанском районе Курской области. Контроль над селом удалось вернуть благодаря наступательным действиями бойцов группы войск «Север», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В понедельник, 7 апреля, оборонное ведомство также заявило о полном контроле над населенным пунктом Катериновка Донецкой Народной Республики. Его освободили бойцы «Западной» группировки войск ВС РФ.

До этого российские войска заняли Басовку Сумской области, где отличились военнослужащие группировки «Север».

Накануне Минобороны также заявляло об очередном нарушении энергетического перемирия со стороны Украины. За сутки киевский режим наносил шесть ударов по российским энергообъектам, обстреливая Херсонскую, Ростовскую, Воронежскую и Брянскую области.