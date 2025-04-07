сегодня в 13:24

Российские войска освободили Катериновку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт удалось занять благодаря решительным действия бойцов группировки войск «Запад» ВС РФ, сообщила пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

За минувшие сутки российские военные также уничтожили 95 украинских беспилотников и три снаряда американской РСЗО HIMARS.

Накануне оборонное ведомство отчиталось об освобождении Басовки в Сумской области. Операцию по взятию населенного пункта провела группа войск «Север».

Между тем Минобороны доложило, что украинские войска вновь нарушили договоренности об энергетическом перемирии. За минувшие сутки ВСУ шесть раз наносили удары по энергообъектам России, обстреляв Брянскую, Херсонскую, Воронежскую и Ростовскую области.