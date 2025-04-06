Российские бойцы освободили от ВСУ Басовку в Сумской области
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Российские военные продолжают методично достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. В ходе слаженных действий военные освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
В операции по освобождению Басовки принимали участие подразделения группировки войск «Север». Военным удалось вытеснить противника в ходе слаженных наступательных действий.
Теперь Басовка в Сумской области находится под полным контролем российской армии.
Ранее в ночь на 6 апреля бойцы Вооруженных сил России использовали высокоточное оружие дальнего действия для разгрома центральной артиллерийской базы вооружения ВСУ.